Внедорожник сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи
Происшествия
30.12.2022 10:24
ДТП произошло 28 декабря в 19:00 в Адлерском районе на улице Демократической около дома № 52.
По предварительным данным, водитель автомобиля Great Wall сбил 14-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенку потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД Сочи.
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