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Внедорожник сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnedorozhnik-sbil-14-letnyuyu-devochku-na-peshehodnom-perehode-v-sochi
Внедорожник сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи
Фото @gibddsochi

ДТП произошло 28 декабря в 19:00 в Адлерском районе на улице Демократической около дома № 52.

По предварительным данным, водитель автомобиля Great Wall сбил 14-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенку потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД Сочи.

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