Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Происшествия
28.12.2022 18:03
Авария произошла 24 декабря около 17:25 в ауле Козет Тахтамукайского района.
По предварительным данным, 31-летний житель Краснодара за рулем ГАЗ-3302 выехал на обочину, сбил несовершеннолетнего пешехода и уехал. Подростка с многочисленными травмами доставили в больницу, где он через несколько дней умер.
Правоохранителям удалось оперативно установить личность водителя. Мужчину задержали, на него завели уголовное дело. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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