Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodara-na-gruzovike-nasmert-sbil-podrostka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-v-adygee
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Авария произошла 24 декабря около 17:25 в ауле Козет Тахтамукайского района.

По предварительным данным, 31-летний житель Краснодара за рулем ГАЗ-3302 выехал на обочину, сбил несовершеннолетнего пешехода и уехал. Подростка с многочисленными травмами доставили в больницу, где он через несколько дней умер.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность водителя. Мужчину задержали, на него завели уголовное дело. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Читайте также: иномарка сбила 11-летнюю девочку в Армавире. У ребенка сотрясение мозга и сломан нос.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
«Я зашел, их всех убил»: подозреваемые рассказали подробности расстрела семьи из восьми человек в Макеевке
«Я зашел, их всех убил»: подозреваемые рассказали подробности расстрела семьи из восьми человек в Макеевке
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самую красивую новогоднюю елку Краснодарского края выбрали подписчики «Кубань 24»
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Конфискованного в Анапе льва Тиграна направят в зоопарк Белгородской области
  4. «Я зашел, их всех убил»: подозреваемые рассказали подробности расстрела семьи из восьми человек в Макеевке
  5. На Крымском мосту перед Новым годом ускорят досмотр автомобилей
  6. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях