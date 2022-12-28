Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее

Авария произошла 24 декабря около 17:25 в ауле Козет Тахтамукайского района.

По предварительным данным, 31-летний житель Краснодара за рулем ГАЗ-3302 выехал на обочину, сбил несовершеннолетнего пешехода и уехал. Подростка с многочисленными травмами доставили в больницу, где он через несколько дней умер.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность водителя. Мужчину задержали, на него завели уголовное дело. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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