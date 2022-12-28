Сотрясение мозга и сломанный нос: иномарка сбила 11-летнюю девочку в Армавире
Происшествия
28.12.2022 15:13
ДТП, в котором пострадала школьница, произошло 27 декабря в 17:40 на улице Розы Люксембург напротив дома № 158.
По предварительным данным, женщина за рулем Hyundai Solaris сбила 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии ребенка госпитализировали в городскую больницу Армавира. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и сломан нос, сообщает портал «Город Армавир».
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