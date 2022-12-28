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Сотрясение мозга и сломанный нос: иномарка сбила 11-летнюю девочку в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotryasenie-mozga-i-slomannyj-nos-inomarka-sbila-11-letnyuyu-devochku-v-armavire
Сотрясение мозга и сломанный нос: иномарка сбила 11-летнюю девочку в Армавире
Фото канала «Кубань 24»

ДТП, в котором пострадала школьница, произошло 27 декабря в 17:40 на улице Розы Люксембург напротив дома № 158.

По предварительным данным, женщина за рулем Hyundai Solaris сбила 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии ребенка госпитализировали в городскую больницу Армавира. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и сломан нос, сообщает портал «Город Армавир».

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