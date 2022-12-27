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Грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-nasmert-sbil-pensionerku-na-ulitse-moskovskoj-v-krasnodare
Фото t.me/chp_krd

Авария произошла в районе остановки «Почта» ранним утром 27 декабря.

Фото с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они сообщили, что грузовик сбил женщину на пешеходном переходе. По их словам, удар был очень сильным, и женщину отбросило на несколько метров.

По предварительным данным, 38-летний водитель грузового автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Московской, сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«От полученных травм женщина скончалась на месте. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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