В Краснодаре до 2 лет колонии грозит водителю, сбившему на переходе бабушку с тремя внуками
Происшествия
27.12.2022 08:51
ДТП произошло 26 декабря в 16:46 на улице Просторной.
По предварительным данным, водитель BMW сбил на пешеходном переходе женщину с тремя детьми. В результате пострадали трехлетняя девочка и мальчики — шести и девяти лет.
На 31-летнего виновника ДТП завели уголовное дело о нарушении правил, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Водителю грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель BMW сбил бабушку, которая переводила троих внуков по нерегулируемому пешеходному переходу.
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