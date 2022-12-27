В Краснодаре до 2 лет колонии грозит водителю, сбившему на переходе бабушку с тремя внуками

ДТП произошло 26 декабря в 16:46 на улице Просторной.

По предварительным данным, водитель BMW сбил на пешеходном переходе женщину с тремя детьми. В результате пострадали трехлетняя девочка и мальчики — шести и девяти лет.

На 31-летнего виновника ДТП завели уголовное дело о нарушении правил, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Водителю грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель BMW сбил бабушку, которая переводила троих внуков по нерегулируемому пешеходному переходу.