Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerku-s-tremya-detmi-sbila-inomarka-na-peshehodnom-perehode-v-krasnodare-dvoe-detej-postradali
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Фото https://t.me/tk_krd

Авария произошла 26 декабря в 16:46 на улице Просторной в краевой столице.

По предварительным данным, водитель BMW ехал в сторону улицы Селезнева и сбил женщину с тремя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

«Троих детей переводила их бабушка. В результате ДТП пострадали двое детей: трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. Их доставили в больницу», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту ДТП проводится проверка.

Читайте также: грузовик и автобус столкнулись в Сочи, пассажиров пришлось вырезать из покореженной маршрутки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Мишустин подарит теннисный стол 10-летнему мальчику из Краснодарского края
  3. Колесо обозрения высотой с 19-этажный дом построят на Мысе Любви в Новороссийске
  4. В Новороссийске спасатели помогли девочке, на шее которой застрял пластиковый горшок
  5. Проблемный ЖК на улице Парковой в Анапе планируют достроить в 2024 году
  6. Реконструкцию Краснодарского водохранилища завершили спустя четыре года
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях