Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Происшествия
26.12.2022 21:48
Авария произошла 26 декабря в 16:46 на улице Просторной в краевой столице.
По предварительным данным, водитель BMW ехал в сторону улицы Селезнева и сбил женщину с тремя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.
«Троих детей переводила их бабушка. В результате ДТП пострадали двое детей: трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. Их доставили в больницу», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту ДТП проводится проверка.
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