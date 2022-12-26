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Грузовик и автобус столкнулись в Сочи, пассажиров пришлось вырезать из покореженной маршрутки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-i-avtobus-stolknulis-v-sochi-passazhirov-prishlos-vyrezat-iz-pokorezhennoj-marshrutki
Грузовик и автобус столкнулись в Сочи, пассажиров пришлось вырезать из покореженной маршрутки
Фото t.me/kubanspas

Авария произошла ночью 23 декабря в поселке Якорная Щель в Лазаревском районе.

По предварительным данным, столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате аварии автобус получил серьезные механические повреждения, в салоне оказались зажаты люди.

На место ДТП прибыли сотрудники Сочинского отряда «Кубань-СПАС». При помощи гидравлического инструмента они извлекли из автобуса водителя и двух пострадавших пассажирок. На ковшовых носилках пострадавших транспортировали к машине скорой помощи и передали медикам, сообщает пресс-служба «Кубань СПАС» в Telegram.

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