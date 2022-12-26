Грузовик и автобус столкнулись в Сочи, пассажиров пришлось вырезать из покореженной маршрутки
Происшествия
26.12.2022 16:53
Авария произошла ночью 23 декабря в поселке Якорная Щель в Лазаревском районе.
По предварительным данным, столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате аварии автобус получил серьезные механические повреждения, в салоне оказались зажаты люди.
На место ДТП прибыли сотрудники Сочинского отряда «Кубань-СПАС». При помощи гидравлического инструмента они извлекли из автобуса водителя и двух пострадавших пассажирок. На ковшовых носилках пострадавших транспортировали к машине скорой помощи и передали медикам, сообщает пресс-служба «Кубань СПАС» в Telegram.
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