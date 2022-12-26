Иномарка протаранила магазин в Краснодарском крае

Авария произошла 25 декабря в 18:43 в станице Черниговской Белореченского района.

По предварительным данным, 49-летний водитель BMW не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге на улице Красной иномарка вылетела с дороги, сбила дорожные знаки и металлическое ограждение и врезалась в магазин.

Водитель иномарки получил травмы, от госпитализации он отказался. Ему оказали медпомощь на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, пишет газета «Огни Кавказа».

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