Иномарка протаранила магазин в Краснодарском крае
Происшествия
26.12.2022 15:30
Авария произошла 25 декабря в 18:43 в станице Черниговской Белореченского района.
По предварительным данным, 49-летний водитель BMW не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге на улице Красной иномарка вылетела с дороги, сбила дорожные знаки и металлическое ограждение и врезалась в магазин.
Водитель иномарки получил травмы, от госпитализации он отказался. Ему оказали медпомощь на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, пишет газета «Огни Кавказа».
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