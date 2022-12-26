На Кубани «Лада» протаранила стоящий на обочине самосвал, пассажирка легковушки погибла

Смертельная авария произошла 26 декабря около 13:00 в районе 35 км дороги Лабинск — Мостовской — граница с КЧР в Мостовском районе.

«По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля LADA Priora съехал с дороги и врезался в стоящий на обочине самосвал Mazda Titan», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате ДТП 45-летняя пассажирка легковушки скончалась до приезда скорой помощи. Водителя госпитализировали с различными травмами.

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