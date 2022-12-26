При столкновении с КамАЗом в Тихорецком районе в легковой иномарке погибла женщина

Смертельное ДТП произошло 26 декабря около 7:00 на автодороге станица Журавская — Тихорецк на выезде из станицы Новорождественской.

По предварительным данным, 47-летняя водитель автомобиля Opel Corsa ехала в сторону Тихорецка. Она выехала на обочину, не справилась с управлением и столкнулась с движущимся навстречу КамАЗом с прицепом, за рулем которого был 50-летний житель Свердловской области.

В результате аварии водитель иномарки скончалась на месте до приезда скорой помощи, пишут «Тихорецкие вести» со ссылкой на Госавтоинспекцию Тихорецкого района.

Читайте также: водитель Lada вылетел с трассы и погиб в Гулькевичском районе.