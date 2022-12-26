Водитель Lada вылетел с трассы и погиб в Гулькевичском районе

Смертельное ДТП произошло 25 декабря в 10:20 на автодороге Гулькевичи — Отрадо-Ольгинское — Отрадо-Кубанская.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, вылетел с трассы и опрокинулся.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

В момент аварии в автомобиле находился 7-летний ребенок. Его перевозили в специальном удерживающем кресле, поэтому серьезно он не пострадал. Врачи Гулькевичской ЦРБ после осмотра назначили ему амбулаторное лечение, пишет газета «В24часа» со ссылкой на Госавтоинспекцию Гулькевичского района.

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