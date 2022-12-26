Мотоциклист без прав влетел в дерево в Абинском районе, его пассажир погиб

Смертельное ДТП произошло 25 декабря около 14:00 в хуторе Ольгинском.

По предварительным данным, 43-летний водитель мотоцикла Stels не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате столкновения 56-летний пассажир скончался на месте от полученных травм. Водителя с травмами госпитализировали в Абинскую ЦРБ.

Известно, что водитель мотоцикла не имел права управлять транспортным средством. Специалисты устанавливают, находился ли он в состоянии опьянения, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.

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