Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Северском районе

Смертельная авария произошла 23 декабря около 19:30 на федеральной трассе А-146 в районе станицы Северской.

По предварительным данным, 56-летний водитель грузового автомобиля MAN двигался в сторону Новороссийска. На ходу у него взорвалось колесо и он потерял управление над автомобилем. Водитель MAN сначала врезался в КамАЗ под управлением 33-летнего водителя, а затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с еще одним КамАЗом под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП водители КамАЗов погибли от полученных травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Столкнувшиеся грузовики перегородили проезжую часть на трассе. Автомобили временно направляли через улице Шевченко станицы Северской, сообщает газета «Зори».

Читайте также: фура «Магнита» протаранила автобус с пассажирами в Сочи. Авария произошла 23 декабря в 22:55 в Лазаревском районе на 141 км трассы А-147 возле поселка Якорная щель.