Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Северском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-massovom-dtp-s-gruzovikami-v-severskom-rajone
Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Северском районе
Фото газеты "Зори"

Смертельная авария произошла 23 декабря около 19:30 на федеральной трассе А-146 в районе станицы Северской.

По предварительным данным, 56-летний водитель грузового автомобиля MAN двигался в сторону Новороссийска. На ходу у него взорвалось колесо и он потерял управление над автомобилем. Водитель MAN сначала врезался в КамАЗ под управлением 33-летнего водителя, а затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с еще одним КамАЗом под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП водители КамАЗов погибли от полученных травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Столкнувшиеся грузовики перегородили проезжую часть на трассе. Автомобили временно направляли через улице Шевченко станицы Северской, сообщает газета «Зори».

Читайте также: фура «Магнита» протаранила автобус с пассажирами в Сочи. Авария произошла 23 декабря в 22:55 в Лазаревском районе на 141 км трассы А-147 возле поселка Якорная щель.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях