Фура «Магнита» протаранила автобус с пассажирами в Сочи

Авария произошла 23 декабря в 22:55 в Лазаревском районе на 141 км трассы А-147 возле поселка Якорная щель.

По предварительным данным, грузовой автомобиль врезался в автобус, в котором находилось пять пассажиров. В результате ДТП пострадали четыре человека. Их госпитализировали в горбольницу Сочи.

В ликвидации последствий аварии приняли участие 42 спасателя и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В соцсетях появилась информация, что водитель фуры потерял управление над автомобилем и выехал на встречную полосу. Сначала он зацепил кузов «Газели», а затем врезался в автобус.

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