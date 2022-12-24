Фура «Магнита» протаранила автобус с пассажирами в Сочи
Происшествия
24.12.2022 09:17
Авария произошла 23 декабря в 22:55 в Лазаревском районе на 141 км трассы А-147 возле поселка Якорная щель.
По предварительным данным, грузовой автомобиль врезался в автобус, в котором находилось пять пассажиров. В результате ДТП пострадали четыре человека. Их госпитализировали в горбольницу Сочи.
В ликвидации последствий аварии приняли участие 42 спасателя и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилась информация, что водитель фуры потерял управление над автомобилем и выехал на встречную полосу. Сначала он зацепил кузов «Газели», а затем врезался в автобус.
Читайте также: водитель грузовика с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП в Анапе. ДТП с участием семи автомобилей произошло 23 декабря около 15:30 на Супсехском шоссе.
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