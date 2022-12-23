Дом на дороге: водитель грузовика с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП в Анапе
ДТП с участием семи автомобилей произошло 23 декабря около 15:30 на Супсехском шоссе.
Кадры с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На фотографиях видны поврежденные машины, грузовик со смятой кабиной, врезавшийся в дерево, и бетонный блок квартиры посреди проезжей части. Очевидцы сообщили, что «дом на дороге» парализовал движение.
По предварительным данным, у грузовика Scania, перевозившего бетонный блок, отказали тормоза. Пытаясь остановиться, грузовик, за рулем которого был 62-летний мужчина, снес шесть автомобилей, двигавшихся в попутном направлении, столкнулся со столбом и врезался в дерево. Строительная конструкция при этом упала с платформы и перегородила дорогу.
В настоящее время сотрудники ДПС перекрыли движение на месте происшествия и организовали объездные маршруты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено административное расследование.
Полиция предпринимает все необходимые меры для нормализации движения транспорта, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.
Автомобили получили механические повреждения. В результате ДТП пострадал один человек. Его доставили в медицинское учреждение на обследование. На месте сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения, проезжая часть перекрыта, организован объезд, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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