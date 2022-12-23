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Пассажирский поезд протаранил припаркованный автомобиль в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirskij-poezd-protaranil-priparkovannyj-avtomobil-v-krasnodarskom-krae
Пассажирский поезд протаранил припаркованный автомобиль в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

ДТП произошло 23 декабря на железнодорожном перегоне Армавир-Туапсинский — Кара-Джалка.

Машинист поезда Москва — Адлер заметил неправильно припаркованный легковой автомобиль возле железнодорожных путей и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель легковушки скрылся с места происшествия. График движения поездов на этом участке не изменился, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: мужчина погиб в массовом ДТП с двумя грузовиками в Славянском районе. Смертельная авария произошла 22 декабря около 13:00 на 67 км автодороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

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