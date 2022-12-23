Пассажирский поезд протаранил припаркованный автомобиль в Краснодарском крае
Происшествия
23.12.2022 11:40
ДТП произошло 23 декабря на железнодорожном перегоне Армавир-Туапсинский — Кара-Джалка.
Машинист поезда Москва — Адлер заметил неправильно припаркованный легковой автомобиль возле железнодорожных путей и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП никто не пострадал. Водитель легковушки скрылся с места происшествия. График движения поездов на этом участке не изменился, сообщает пресс-служба СКЖД.
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