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СК опубликовал видеозапись с места штурма жилого дома в Анапе

Происшествия
15.11.2022 07:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-opublikoval-videozapis-s-mesta-shturma-zhilogo-doma-v-anape
Фото t.me/kubansledcom

Расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника СКР и применении насилия в отношении двоих полицейских в Анапе в отношении 56-летнего жителя села Цибанобалка продолжается.

Ночью СКР опубликовал видеозапись с места штурма жилого дома на улице Садовой, где забаррикадировался местный житель. На кадрах видно разбитое окно на первом этаже дома.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», местный житель долгое время не оплачивал коммунальные платежи. Сотрудники ресурсоснабжающей организации вместе с полицейскими приехали к нему, чтобы отключить коммуникации. Мужчина попытался помешать им и напал на сотрудников полиции с ножом. Злоумышленник ранил в бедро участкового и порезал ладонь стажеру на должность участкового полиции. После этого злоумышленник закрылся в доме и стрелял из неустановленного оружия в сторону следователя СО по Анапе СКР по краю. Нарушитель продолжал стрелять из оружия, на уговоры не реагировал. После очередного отказа прекратить огонь в ходе спецоперации ответным огнем мужчину ликвидировали.

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