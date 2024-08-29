СК не смог установить всех соучастников подрыва Крымского моста в 2022 году

Следственный комитет завершил расследование дела о подрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Всех соучастников, причастных к подрыву, установить не удалось. В связи с этим в СК полагают, что трое обвиняемых могут вступить в контакт с другими соучастниками, если будут находиться на свободе. Также они могут принять меры по сокрытию или уничтожению доказательств, в связи с чем арест им продлен.

По данным следствия, Олег Антипов нашел подходящую фуру, в которой перевозили взрывчатку для теракта. Жена Антипова считает, что его использовали вслепую. Конечный получатель груза — ООО «Экстра», которое возглавляет 45-летний Александр Былин.

Обвинение также предъявили Дмитрию Тяжелых, Георгию и Артему Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела, после чего его утвердит Генпрокуратура, а далее передадут в Южный окружной военный суд для рассмотрения.

Былин при этом свою причастность к подрыву моста не признает. Вместе с адвокатом они возражают против продления ареста, поскольку считают доводы необоснованными, а у обвиняемого дома находятся двое несовершеннолетних и один ребенок-инвалид, а также жена, которая страдает заболеванием. Адвокат просит изменить меру пресечения, однако суд с доводами обвиняемого не согласился и продлил его срок содержания под стражей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Взрыв фуры повлек за собой возгорание семи цистерн железнодорожного состава, который перевозил топливо в Крым. Погибли четыре человека.