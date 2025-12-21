Симоньян присвоили звание почетного гражданина Приморско-Ахтарского округа

Соответствующее решение Совет Приморско-Ахтарского муниципального округа принял 19 декабря.

Фотографию документа главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своих соцсетях 21 декабря.

«Кто не был в Ахтарях, тот вообще не видел жизни. Кубань, ридненькая, спасибо. Теперь я почетный гражданин еще и Приморско-Ахтарска», — написала Симоньян.

Помимо решения о присвоении звания журналистка выложила видео водной прогулки, снятой в окрестностях Приморско-Ахтарска в 2021 году.

В опубликованном документе отмечается, что звание почетного гражданина Приморско-Ахтарского округа Симоньян присвоили за плодотворную общественную деятельность в муниципалитете.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Маргарите Симоньян 19 декабря присвоили звание почетного гражданина Краснодара. О присвоении знания журналистке сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава краевой столицы Евгений Наумов выразил надежду, что Маргарита Симоньян сможет лично приехать в Краснодар, чтобы получить заслуженную награду. Сама журналистка отметила, что стать почетным гражданином Краснодара — величайшее достижение для нее.

