Сильный дождь и ураганный ветер ожидаются 18 сентября на Кубани

МЧС продлило штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае

По данным синоптиков, в течение суток 18 сентября местами в регионе прогнозируются сильный дождь, ливень с грозой, градом и усилением ветра с порывами до 20-23 м/с.

На участке Черноморского побережья от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности при непогоде. Во время грозы следует укрыться в помещении. При появлении смерчей необходимо сразу покинуть пляжи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 16 и 17 сентября действует штормовое предупреждение о сильном ветре до 20 м/с. Ливни и смерчи прогнозируют 16 и 17 сентября в Сочи. В Анапе 17 сентября над морем заметили смерчи.