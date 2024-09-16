Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует два дня на Кубани

На Кубань обрушилась непогода: в регионе 16 и 17 сентября действует штормовое предупреждение о сильном ветре до 20 м/с.

В Краснодаре в первый день рабочей недели на машину Алены Кочетовой упало дерево, когда она ехала в школу за ребенком по привычному маршруту.

«Еду, и ни с того ни с сего что-то на меня падает. Такой грохот был. Только потом до меня дошло, что это упало дерево. Все в стекле, в мелкой битой крошке. У меня нога в крови. Хорошо, что я за ребенком ехала, а не на обратном пути все произошло», — делится пострадавшая Алена Кочетова.

Избежать трагедии удалось чудом — ствол пробил стекло со стороны пассажирского места.

В микрорайоне Плодородном сильный порыв ветра вырвал дверь в одном из многоквартирных домов. Сначала она просто открылась, а спустя два часа ее оторвало вместе с пеной, на которой дверь держалась.

Также накануне ураганный ветер снес крышу школы в Выселковском районе. На месте работала корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

«Часть территории во дворе третьей школы огородили. Ветер даже сейчас настолько сильный, что часть предупредительной ленты сорвало. Ближе мы не подойдем — находиться рядом с учебным заведением опасно, так как с верха падают кирпичи. От былой крыши остались доски и горы металлопрофиля, которые на время сложили рядом», — сообщает журналист.

Крышу сорвало утром выходного дня. Директор учебного заведения Александр Андреев отмечает, что повезло, что во время ЧП школьный двор пустовал. На данный момент закончилось обследование повреждений, но полноценно зайти на объект застройщику мешает сильный ветер, привлечь к работам строительный кран пока невозможно по той же причине.

Специалисты работают с осторожностью — на некоторых из них уже падали кирпичи. Сегодня занятия в школе отменили. С 17 сентября учебный процесс изменят.

«Подрядчик будет работать с 6 утра до 7:45. В 8 часов начинаются занятия в школе, идти они будут до 13:00. После подрядчик снова приступает к работам», — уточняет директор МАОУ СОШ № 3 им. С. В. Дубинского станицы Березанской Александр Андреев.

Ремонт планируют закончить в течение недели. Тем временем по факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Погода сейчас ухудшается и на Черноморском побережье. Собственный корреспондент «Фактов» Юлия Проценко оценила обстановку на море.

«В Сочи море волнуется, а ветер усиливается, и от него пришлось спрятаться вот в это небольшое бунгало на пляже «Ривьера». Здесь служба сервиса только что начала убирать лежаки и закрывать зонтики. Вечером обещают сильный дождь, а на неделе — понижение температуры. На пляжах курорта уже висят желтые флаги, это значит, что купаться пока можно», — рассказывает она.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудники службы спасения Краснодара убирают упавшие из-за сильного ветра аварийные ветки деревьев.

Так, 16 сентября дерево упало на машину возле дома № 162 на улице Кузнечной. Спасатели прибыли на место, распилили дерево и убрали его с машины.