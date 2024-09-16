Дерево рухнуло на автомобиль из-за ураганного ветра в Краснодаре

Сотрудники службы спасения Краснодара убирают упавшие из-за сильного ветра аварийные ветки деревьев.

Днем 15 сентября в службу спасения поступило два сообщения об упавших деревьях. На улице Сормовской, 112 спасатели спилили одну аварийную ветку, а вторую длиной 6 метров убрали с детской площадки. На улице Ставропольской, 85 ветка упала на проезжую часть дороги.

Ураганный ветер 16 сентября повалил дерево на машину возле дома № 162 на улице Кузнечной. Спасатели прибыли на место, распилили дерево и убрали его с машины.

По словам начальника управления гражданской защиты Краснодара Виталия Казликина, за выходные поступило всего две заявки по упавшим деревьям или веткам.

«Прежде всего, это связано с тем, что по всему городу была проведена большая работа по опиловке аварийных деревьев. Например, только в учхозе «Кубань» спасатели спилили ветки с двадцати двух деревьев», — отметил глава управления.

В Краснодаре действует штормовое предупреждение о сильном ветре до 20 м/с, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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