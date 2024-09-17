Смерчи заметили у берегов Анапы

В городе-курорте 16 сентября идет небольшой дождь, низкие тучи нависли над морем.

В соцсетях местные жители и отдыхающие делятся видеозаписями, на которых видны зарождающиеся в низких тучах смерчи. Посмотреть на необычное явление на Высоком берегу в районе Ласточкиных гнезд собрались десятки людей.

Спасатели предупреждают, что при появлении смерча необходимо покинуть береговую линию и укрыться в помещении, а также закрыть окна и двери.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 16 и 17 сентября действует штормовое предупреждение о сильном ветре до 20 м/с. Ливни и смерчи прогнозируют 16 и 17 сентября в Сочи.