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Ливни и смерчи ожидаются 16 и 17 сентября в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/livni-i-smerchi-ozhidayutsya-16-i-17-sentyabrya-v-sochi
Ливни и смерчи ожидаются 16 и 17 сентября в Сочи
Фото t.me/officialsochi

На территории города-курорта в ближайшие часы ухудшится погода.

По данным синоптиков, с 15:00-17:00 16 сентября и в течение суток 17 сентября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» начнется дождь с грозой и усиление ветра. Местами порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

Утром и днем 17 сентября на участке Черноморского побережья Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем.

Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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