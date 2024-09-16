Ливни и смерчи ожидаются 16 и 17 сентября в Сочи

На территории города-курорта в ближайшие часы ухудшится погода.

По данным синоптиков, с 15:00-17:00 16 сентября и в течение суток 17 сентября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» начнется дождь с грозой и усиление ветра. Местами порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

Утром и днем 17 сентября на участке Черноморского побережья Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем.

Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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