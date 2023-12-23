Штормовой ветер в Сочи повалил более 65 деревьев по всему городу

В Сочи ночью 24 декабря продолжает бушевать сильный шторм. Экстренные и аварийные службы города в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии.

Порывы ветра в Сочи достигают 27-28 м/с. Спасатели и работники ЖКХ убирают с проезжей части упавшие стволы и ветки. Всего ветер повалил свыше 65 деревьев.

Задействовано свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников.

«Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома в семье, чтобы не подвергать себя опасности. Штормовой прогноз с ливнями и снегопадами действует до конца понедельника (26 декабря)», — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Все работы контролирует городской оперативный штаб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 23 декабря пришла непогода — самолеты отправляют на запасные аэродромы, зимние пляжи закрыты. В горах Сочи действует штормовое предупреждение из-за лавиноопасности. На горнолыжных курортах в Сочи из-за непогоды закрыли канатные дороги и трассы.