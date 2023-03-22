Шойгу наградил орденами Мужества летчиков Су-27, перехвативших беспилотник США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 марта вручил награды летчикам самолетов Су-27, предотвратившим нарушение американским беспилотником MQ-9 российских границ.

Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе спецоперации, медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества.

Уточняется, что награды вручены за предотвращение нарушения американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 марта СМИ сообщили о столкновении российского истребителя с американским БПЛА над Черным морем. В результате дрон рухнул в нейтральных водах недалеко от Крыма. В Минобороны РФ заявили, что беспилотник выполнял полет с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. В результате резкого маневрирования БПЛА MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27.