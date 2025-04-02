Шесть магнитных бурь на Кубани: ученые опубликовали прогноз на апрель

Отслеживание магнитных бурь — одна из самых главных задач метеозависимых людей: если заранее знать, когда заряженные частицы от вспышек на Солнце будут вызывать возмущения магнитного поля, можно заранее подготовиться и меньше страдать.

Конечно, скептики скажут: «на человека магнитные бури влиять не могут!», но на самом деле каждый человек крайне индивидуален, на некоторых могут влиять и магнитные бури, и грозы, и даже лунные циклы.

Как действуют магнитные бури на человека

Действие магнитных бурь на организм человека изучается уже много лет, и результаты исследований показывают, что многие люди действительно ощущают ухудшение самочувствия в такие периоды.

В основном во время магнитных бурь повышается тревожность и раздражительность, нагрузка на сердце и сосуды, головные боли, появляются проблемы со сном, обостряются симптомы астмы, артрита, диабета и других хронических заболеваний. У некоторых людей с нарушениями работы эндокринной системы могут «скакать» гормоны, из-за чего меняется настроение, пропадает аппетит и снижается уровень энергии.

До сих пор не изучено, почему именно магнитные бури влияют на человека, но есть ряд гипотез — воздействие на клеточном уровне, изменение ионного состава крови, сбой биологических часов и, наконец, психологический фактор (или самовнушение).

Магнитные бури в апреле

В апреле метеозависимым в Краснодарском крае повезло — магнитных бурь не так много, и все слабые.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первый сложный день ждет 5 апреля — будет слабая магнитная буря. Продлится она всего один день, но расслабляться не стоит — во-первых, даже один день может значительно ухудшить самочувствие, во-вторых — перерыв перед следующей бурей будет небольшой, и скорее всего, не почувствуется.

И вот к следующим магнитным бурям нужно подготовиться основательно, потому что продлятся они целых три дня — 8, 9 и 10 апреля. Здесь возмущения магнитного поля могут добить метеозависимых не мытьем, так катаньем — слабо, но долго.

К счастью, потом будет почти две недели передышки между магнитными бурями — следующая наступит только 22 апреля. Она тоже будет слабая, но не даст расслабиться, потому что перерыв перед следующей будет совсем коротким — еще одна, последняя магнитная буря накроет Землю 24 апреля.

И если кажется, что в апреле легко отделались, то не стоит обольщаться — возбужденная магнитосфера (немного слабее, чем магнитные бури) займет еще несколько дней — 6 и 7, с 11 по 14, 21 и 25 апреля. Такие периоды могут не воздействовать на состояние, но лучше быть внимательными к своему здоровью.

Как спасаться от магнитных бурь?

Полностью избежать влияния магнитных бурь не получится, но есть способы снизить их негативное воздействие на организм. Если знаете, что ожидается магнитная буря, постарайтесь заранее подготовиться: спланируйте день так, чтобы избегать сильных физических и эмоциональных нагрузок, но больше гулять на свежем воздухе или заниматься йогой, чтобы снять напряжение.

В дни магнитных бурь старайтесь больше отдыхать, избегать стресса и переутомления. Полноценный сон поможет организму лучше справляться с внешними факторами. Кроме того, снизить уровень стресса и улучшить психоэмоциональное состояние помогут медитация и дыхательные упражнения.

Вода будет помогать поддерживать нормальный уровень электролитов в организме, что важно для поддержания стабильности работы сердца и сосудов, поэтому ее нужно пить больше, а вот от алкоголя и кофеина лучше воздержаться: они могут только усугубить эффект.

Главное — постарайтесь не нервничать и не накручивать себя — «вот, сейчас начнется магнитная буря, мне будет плохо». Это только ухудшит состояние, как бы вы ни старались готовиться до этого.