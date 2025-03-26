7 симптомов, которые категорически нельзя игнорировать после 60 лет

К 60 годам может появиться много разных симптомов, и бежать по каждому из них к врачу, чтобы отсидеть большую очередь в поликлинике, пока не хочется.

Но игнорировать некоторые симптомы категорически нельзя — они не всегда связаны с процессом естественного старения и могут свидетельствовать о более серьезных проблемах, при которых требуется срочное вмешательство врача.

Боль в груди

Это один из самых тревожных сигналов, которые может давать организм. Боль в груди может быть связана с ишемической болезнью сердца, стенокардией или даже инфарктом.

Боль может возникать как во время минимальной физической активности, так и в состоянии покоя. Она может быть резкой, давящей или тупой, отдающей в левую руку, шею или челюсть. Если любая из этих болей еще и сопровождается одышкой, слабостью или холодным потом, обращаться к врачу нужно незамедлительно.

Одышка

Если одышка возникает даже при минимальной физической нагрузке — ходьбе или подъеме по лестнице, игнорировать этот факт нельзя — такой симптом может указывать на проблемы с дыхательной или сердечно-сосудистой системами.

Кроме того, одышка может говорить о хронической обструктивной болезни легких, астме, сердечной недостаточности или тромбоэмболии легочной артерии. Важно обратить внимание на частоту дыхания, наличие хрипов или свистящих звуков при вдохе/выдохе.

Нарушения памяти

В современном мире небольшая забывчивость стала определенным вариантов нормы — в потоке информации легко забыть разные мелочи и даже значения слов. Но если понимаете, что память работает все хуже, новая информация запоминается труднее, стоит обратить на это внимание — такой симптом может быть первым признаком деменции или болезни Альцгеймера.

Эти состояния развиваются постепенно, поэтому важно отслеживать любые изменения в умственной деятельности. Регулярные тренировки мозга, чтение и решение головоломок помогают замедлить процесс ухудшения памяти, однако консультация специалиста необходима — для точной диагностики и назначения соответствующего лечения.

Изменение походки

Неустойчивость при ходьбе, шаткая походка, тремор или трудности при выполнении простых движений могут говорить о наличии неврологических расстройств — болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт и другие заболевания нервной системы могут проявляться через подобные симптомы. Изменения в координации также могут быть связаны с возрастными дегенеративными процессами в суставах и позвоночнике.

Снижение зрения

Постепенное ухудшение остроты зрения, размытое изображение предметов, появление пелены перед глазами или двоение могут быть симптомами возрастных изменений глаз — катаракты или глаукомы.

Катаракта характеризуется помутнением хрусталика глаза, что приводит к снижению четкости изображения. Глаукома вызывает повышение внутриглазного давления, из-за чего зрительный нерв повреждается, а зрение ухудшается.

Проблемы с мочеиспусканием

Затрудненное мочеиспускание и частые позывы (особенно по ночам) могут указывать на различные урологические проблемы. У мужчин такие симптомы часто связаны с увеличением простаты (аденомой), что приводит к сдавливанию уретры и затруднению оттока мочи.

Аналогичные симптомы могут вызывать инфекции мочевыводящих путей, а у женщин проблемы контроля над мочеиспусканием (недержание) могут быть связаны с ослаблением мышц тазового дна.

Потеря веса

Кто-то, конечно, будет рад похудению, но если оно резкое и необъяснимое (без диет и особой физнагрузки), то явно должно насторожить. Снижение веса может быть связано с эндокринными нарушениями — сахарным диабетом или гипертиреозом, а также злокачественными образованиями. Особенно опасно, когда потеря веса сопровождается общей слабостью, усталостью, снижением аппетита и болями в животе.

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