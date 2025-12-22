«Схема Долиной» и четыре связанных с ней фразы войдут в словарь русского языка

Словосочетания, связанные с громкой историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, войдут в словарь неологизмов 2025 года.

Первый раз выражение «схема Долиной» зафиксировали летом 2024 года. Следом за ними появились фразы «бабушкина схема», «казус Долиной» и «бабушкин вариант». Об этом сообщил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.

«Дальше «эффект Долиной» — это декабрь 2024 года. Потом «бабушкина схема» — это лето 2025 года, «казус Долиной» — осень 2025 года. И «бабушкин вариант» (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) — это декабрь 2025 года», — цитирует филолога «РИА Новости».

В словарь словосочетания попадут, так как совсем недавно появились в языке для обозначения нового явления и понятия, которые еще не стали общеупотребительными.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», весной 2024 года певица продала свою пятикомнатную квартиру в Москве Полине Лурье. Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, исполнительница заявила, что стала жертвой телефонных мошенников и думала, что участвует в спецоперации по поимке других аферистов.

Верховный суд РФ 16 декабря рассмотрел жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску народной артистки Российской Федерации, певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об имущественном споре и признал право собственности спорной квартиры за Лурье, но сохранил право проживания Долиной в ней до решения суда второй инстанции.

Читайте также: «зажировка» манула из Московского зоопарка попала в словарь русского языка. Также в словарь попали«лабубомания», «кофе-рейв» и еще 88 слов появились в русском языке в 2025 году.

