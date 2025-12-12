«Лабубомания», «кофе-рейв» и еще 88 слов появились в русском языке в 2025 году

Ученые Института лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН) проанализировали лексикон российских СМИ в уходящем году.

В ходе исследования удалось описать минимум 90 новых слов и словосочетаний, появившихся в русском языке. Среди них есть как отражающие тренды в обществе слова, например, «лабубомания», «лабубный», «лабубоман» [слова, отражающие популярность игрушки-монстра «Лабубу» — прим. ред.], так и сокращения «нацмессенджер» [сокращение от «национальный мессенджер», в основном используется в отношении мессенджера МАХ — прим. ред.].

Некоторые словосочетания сообщают о существующей проблеме, например, «банковский абьюзер» — человека, который ищет выгодные ставки в разных банках и переводит средства с вклада на вклад.

Также в словарь лексикографического проекта «Новое в русской лексике» вошли:

«вайб-программирование» [программирование на основе искусственного интеллекта — прим. ред.];

[программирование на основе искусственного интеллекта — прим. ред.]; «брейнрот-персонаж» [абсурдный персонаж, сгенерированный нейросетями — прим. ред.];

[абсурдный персонаж, сгенерированный нейросетями — прим. ред.]; «кофе-рейв» [танцевальные мероприятия, которые проходят в первой половине дня без алкоголя — прим. ред.];

[танцевальные мероприятия, которые проходят в первой половине дня без алкоголя — прим. ред.]; «чатгейт» [скандал, связанный с утечкой конфиденциальной информации из приватного чата — прим. ред.];

[скандал, связанный с утечкой конфиденциальной информации из приватного чата — прим. ред.]; «байкшеринг» [система краткосрочной аренды велосипедов — прим. ред.];

[система краткосрочной аренды велосипедов — прим. ред.]; «бедроттинг» [ терапевтическая лень — практика длительного пребывания в кровати для снижения стресса и восстановления — прим. ред.];

[ лень — практика длительного пребывания в кровати для снижения стресса и восстановления — прим. ред.]; «бумераскер» [собеседник, который задает вопрос и переводит разговор обратно на себя, игнорируя отвечающего — прим. ред.];

[собеседник, который задает вопрос и переводит разговор обратно на себя, игнорируя отвечающего — прим. ред.]; «вайб-кодер» [человек, использующий искусственный интеллект для написания кода — прим. ред.];

[человек, использующий искусственный интеллект для написания кода — прим. ред.]; «инфлейшеншип» [отношения , основанные не на романтике, а на финансовой выгоде и экономии — прим. ред.];

[отношения основанные не на романтике, а на финансовой выгоде и экономии — прим. ред.]; «гиблификация» [изменение фотографий в стиле анимации знаменитой японской студии Ghibli (Хаяо Миядзаки — прим. ред.];

[изменение фотографий в стиле анимации знаменитой японской студии Ghibli (Хаяо Миядзаки — прим. ред.]; «манки-брэнчинг» [стратегия поведения в отношениях, когда человек ищет нового партнера, еще находясь в текущих отношениях — прим. ред.];

[стратегия поведения в отношениях, когда человек ищет нового партнера, еще находясь в текущих отношениях — прим. ред.]; «сигналгейтм [название громкого скандала в 2025 году с высокопоставленными чиновниками США, которые использовали защищенный мессенджер Signal для обсуждения военных планов и конфиденциальной информации и случайно «слили» ее журналисту — прим. ред.].

Как отметил ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы словарей новых слов Валерий Ефремов, при доработке данных 2025 года лексикографический ресурс ожидает выявить еще как минимум 200 неологизмов.

По мнению Ефремова, в ближайшее время в толковые словари обязательно войдет слово «вайб», которое «очень важно» для современной культуры и обрастает множеством производных слов. Также частью лексикона станут многие слова, которые связаны с аббревиатурой «ИИ» (искусственный интеллект), и слово «нейросети».

При этом есть слова, которые резко появлялись в русском языке в прошлые годы, но в нем не прижились и быстро из него ушли или еще уйдут, например «тамагочи» и «квадробер» [человек, имитирующий поведение животных — прим. ред.], сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России назвали самое популярное слово в соцсетях в 2025 году. Аналитики изучили 64 млн сообщений от пользователей в российском сегменте социальных сетей.

Самым популярным в комментариях в соцсетях в 2025 году стало слово «бот». По версии портала «Грамота.ру», самым популярным в 2025 году стало слово «зумер».

Подпишись, здесь всегда интересно.