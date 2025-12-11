Слово «зумер» стало самым популярным в 2025 году по версии портала «Грамота.ру»

За место в топе боролись слова «выгорание», «ред-флаг» и «промпт», однако «зумер» получил 42% голосов.

Как сообщили пресс-службе портала «Грамота.ру», в шорт-лист акции вошли 12 претендентов. Победителя определили путем рейтингового голосования экспертов из всех федеральных округов России.

«Выгорание» получило 38% голосов, «ред-флаг» — 37%, а «промпт» — 36%. В короткий список, несмотря на всплеск популярности, не вошло слово «лабубу» — оно слишком быстро исчезло из активного употребления.

По словам руководителя отдела лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марины Приемышевой, слово «зумер» было известно задолго до голосования, однако оно обросло новыми значениями и стало символическим ярлыком.

Эксперт отметила, что основным фактором стало не само слово, а явление — зумеры заметные, их поведение приводит в шок взрослых людей, при этом они показывают новые проблемы, связанные с восприятием молодого поколения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России назвали самое популярное слово в соцсетях в 2025 году. Им стало слово «бот».

