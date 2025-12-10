В России назвали самое популярное слово в соцсетях в 2025 году

Аналитики изучили 64 млн сообщений от пользователей в российском сегменте социальных сетей.

Исследования сленга в России провели LiveDune, СПбГУ и ЮФУ. Согласно его выводам, сленг в речи россиян в соцсетях стал встречаться в несколько раз чаще по сравнению с 2023 и 2024 годами. В среднем его используют в 2,78% комментариев — это каждое 36-е сообщение.

Самым популярным в комментариях в соцсетях в 2025 году стало слово «бот», его использовали почти 150 тыс. раз. Чаще всего о ботах упоминали, чтобы понять, кто перед ними в комментариях — живой человек или алгоритм.

На втором месте по популярности — слово «топ», его упоминали 53 тыс. 452 раз. На третьем — «норм», упоминавшееся 43 тыс. 809 раз.

Слово «ИИ» [искусственный интеллект — прим. ред.] упомянули в комментариях 30 тыс. 664 раз, оно на четвертой стройке рейтинга. Сокращение «го» [пойдем — прим. ред.] заняло пятое место по упоминаниям, «чел» [человек — прим. ред.] — шестое, «фейк» [ложная информация — прим. ред.] — седьмое, «инет» [интернет — прим. ред.] — восьмое, «вайб» [атмосфера — прим. ред.] — девятое, «чекать» [проверять — прим. ред.] — десятое.

«Прорыв этого года, по мнению и лингвистов, и сотрудников LiveDune, — слово «ОКАК». Мем с черным котом в капюшоне набирает высокие позиции и очень стремился в топ-10, но не попал. Вероятнее всего, потому, что часто используется еще и в графическом изображении», — говорится в тексте исследования.

Еще одним прорывом назвали слово «вайбить», которое заняло девятое место. Ученые предполагают, что в обиход оно вошло в том числе благодаря российскому актеру и звезде фильма «Анора» Марку Эйдельштейну с его «плюс вайб активити» на красной дорожке «Оскара».

