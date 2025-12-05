Минцифры РФ пополнило «белый список» сайтов региональными ресурсами

В перечень ресурсов, работающих при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности, входят только платформы, вычислительные ресурсы которых находятся в России.

В третью редакцию списка ведомство включило региональные онлайн-платформы некоторых субъектов страны. Это сервисы, работающие в сферах здравоохранения, образования и общественного транспорта, сайты администраций. О том, ресурсы каких регионов вошли в список, Минцифры не сообщило.

Кроме региональных ресурсов, в «белый список» включили онлайн-ресурсы Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», платформы «Россия — страна возможностей», «Молодежь России», «Твой ход», сайты «Известия» и ТАСС, сервис «Домклик» и охранной системы «Цезарь Сателлит», сообщается на сайте ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в список сайтов, которые доступны без интернета, входят наиболее популярные интернет-ресурсы России. Сейчас в перечне присутствуют все государственные порталы, включая «Госуслуги», платформу электронного дистанционного голосования и сайты обратной связи.

Также в «белый» список включили сервисы «Яндекса», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы, банковские приложения, личные кабинеты операторов «большой четверки» и другие сервисы.

