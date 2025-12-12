«Зажировка» манула из Московского зоопарка попала в словарь русского языка

Манул Тимофей — главный талисман столичного зоосада, который каждую осень набирает жировой запас.

Для животных создание жирового запаса необходимо для выживания в холодное время года, во время спячки или при длительном дефиците пищи. Сотрудники Московского зоопарка для описания осеннего набора веса у Тимофея использовали слово «зажировка».

Про «зажировку» манула зоологи и киперы рассказывали посетителям. Со временем термин попал в официальные соцсети парка, в лексику журналистов и блогеров, а оттуда — в активный словарь людей, интересующихся жизнью питомцев зоопарка.

В декабре 2025 года «зажировка» манула Тимофея закрепилась в русском языке. Термин добавили в метасловарь на портале «Грамота.ру». В качестве иллюстрации употребления слова лингвисты привели цитату из официальных социальных сетей Московского зоопарка.

«Зажировка отражается не только на талии, но и на поведении манулов. Они чаще бегают, активнее ищут корм», — написали в зоосаде в 2021 году.

Согласно порталу, «зажировка» — это процесс создания у животных жирового запаса, необходимого для выживания в холодное время года, во время спячки или при долгом дефиците пищи.

В этом году процесс набора жирового запаса Тимофей успешно завершил к началу декабря. Он стал весить 6,5 кг вместо 3,7 кг, а также оброс густой шерстью, превратившись в большой пушистый шар.

Манулы или паласовы коты— редкие хищники из семейства кошачьих, занесенные в Международную Красную книгу. Тимофей родился 11 июня 2020 года в Новосибирском зоопарке. В 2021 году Тимофей переехал из Новосибирска в зоопарк Москвы. За время жизни в зоосаде представитель семейства кошачьих стал любимцем публики зоопарка и подписчиков соцсетей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «лабубомания», «кофе-рейв» и еще 88 слов появились в русском языке в 2025 году. Лексикон российских СМИ в уходящем году проанализировали ученые, им удалось описать минимум 90 новых слов и словосочетаний, появившихся в русском языке.

В России назвали самое популярное слово в соцсетях в 2025 году. Аналитики изучили 64 млн сообщений от пользователей в российском сегменте социальных сетей. Самым популярным в комментариях в соцсетях в 2025 году стало слово «бот». По версии портала «Грамота.ру», самым популярным в 2025 году стало слово «зумер».

