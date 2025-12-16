ВС РФ отправил на пересмотр дело о квартире Долиной в Москве, проданной Лурье

Верховный суд РФ 16 декабря рассмотрел жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску народной артистки Российской Федерации, певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об имущественном споре.

Весной 2024 года певица продала свою пятикомнатную квартиру в Москве Полине Лурье. Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, исполнительница заявила, что стала жертвой телефонных мошенников и думала, что участвует в спецоперации по поимке других мошенников.

Народная артистка РФ не явилась на судебное заседание. Ее интересы представляла адвокат. Представитель попросила закрыть процесс из-за медицинской тайны, но суд отказал. Ответчик по делу, Полина Лурье, пришла на заседание со своим адвокатом.

Первой слово во время заседания дали представителю Полины Лурье. Адвокат отметила, что Лариса Долина была лично готова представить Лурье управляющей компании и рассказывала об инфраструктуре района. Также представитель ответчика заявила:

— Долина говорила, что причина продажи квартиры заключается в отсутствии места для жизни. Адвокат отметила, что у певицы в квартире на самом деле было мало места, так как в комнатах стояли вешалки с одеждой.

— Долина и Лурье около двух часов обсуждали, в какие кружки недалеко от продаваемой квартиры ответчица может водить своих детей.

— Проданная квартира не является единственным жильем Ларисы Долиной. У нее есть еще одна квартира в Москве и загородный дом.

— Розничная стоимость квартиры — 138 млн рублей. Недвижимость продали дешевле [за 112 млн рублей — прим. ред.] во время торга, так как в доме нет детской площадки и парковочного места, а у Лурье двое детей.

Полина Лурье проходит по делу свидетелем. Она отметила, что поведение артистки в момент продажи говорило о том, что она отдает отчет своим действиям. По ее словам, певица не выписалась из квартиры, так как на полученные от продажи средства хотела купить жилплощадь побольше и переоформить все документы сразу.

Адвокат Ларисы Долиной сообщила, что народная артистка была уверена в фиктивности сделки в момент продажи своей квартиры. Она сообщила, что:

— Певица готова вернуть деньги покупательнице ее квартиры, но адвокат не знает, о каких сроках идет речь. Она отметила, что деньги должны вернуть те, кто их украл.

— Оценивать адекватность действий Долиной не следует, потому что она следовала указаниям мошенников. Певица считала, что квартиру она не продает.

— Квартира — основное жилье Ларисы Долиной (на вопрос о том, что происходит с двумя другими объектами недвижимости, указанными в деле, адвокат ответа не дала).

— Две экспертизы подтвердили факт заблуждения Долиной. Певица не вводила истца в заблуждение, так как сама заблуждалась в плане участия в «спецоперации».

— Покупательница должна была заподозрить мошенничество из-за расчета наличными.

Последним перед судом выступил представитель прокуратуры. Он ходатайствовал перед судом о взыскании с Ларисы Долиной 112 млн рублей, полученных за квартиру, в пользу Полины Лурье. Прокурор заявил, что:

— Ведомство считает, что три судебные инстанции допустили нарушение во время рассмотрения дела, так как отказали покупательнице в денежной компенсации. Прокурор заявил, что:

— Прокуратура считает, что суды в деле Долиной допустили нарушение, отказав Лурье в денежной компенсации.

— Ведомство против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье.

После выступления всех участников заседания судебная коллегия покинула зал заседания и удалилась в совещательную комнату. Верховный суд России отменил решение по делу о квартире певицы и отправил его на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Также суд признал право собственности спорной квартиры за Лурье согласно решению по ее жалобе, но сохранил право проживания Долиной в ней до решения суда второй инстанции, сообщает ТАСС.

