Эксперт Кремнева рассказала, как не стать жертвой «эффекта Долиной»

Народная артистка Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках, однако позже заявила, что сделала это под влиянием мошенников. Суд встал на сторону Долиной и оставил покупательницу без квартиры и без денег.

Эксперт по недвижимости, риелтор с 13-летним стажем Екатерина Кремнева рассказала, как не попасть в подобную ситуацию. Она советует обращаться к опытным юристам, которые будут сопровождать на протяжении всей сделки.

«То есть не к любому, скажем, который отучился на юридическом факультете, или юристу в другой области. А к тому, кто непосредственно занимается проверкой недвижимости и желательно чтобы из компании, которая занимается этими вопросами уже много лет», — пояснила эксперт.

Также Кремнева советует перед покупкой проверять и жилье, и его собственника. Эту часть она тоже рекомендует доверить юристу. Владельца недвижимости проверят на банкротство, предбанкротное состояние, на штрафы ГИБДД и многое другое.

По словам риелтора, в последнее время подобные сделки происходят именно с участием пенсионеров, которые продают жилье под давлением мошенников. Из-за этого среди покупателей стал актуален запрос на покупку недвижимости не у пенсионера.

«Доходит даже до того, что хотят чтобы владелец квартиры был не старше определенного возраста. Как раз сейчас у меня идет сделка, и вот это один из главных критериев покупателя», — подчеркнула Кремнева.

Она добавила, что сопровождающие сделки юристы обязательно запрашивают справки из психнаркодиспансера, чтобы убедиться, что продающий жилье пенсионер вменяемый и отдает отчет своим действиям, приводит слова риелтора kuban.aif.ru.

Читайте также: в России предложили «замораживать» на неделю сделки с квартирами.

Подпишись, здесь всегда интересно.