В России предложили «замораживать» на неделю сделки с квартирами

Депутаты предлагают установить недельный перерыв при оформлении следок с недвижимостью, чтобы защитить покупателей от мошенников.

Законопроект внес на рассмотрение в Госдуму депутат Сергей Миронов. Соавтором инициативы выступил депутат Михаил Делягин. Миронов напомнил про случаи, когда продавцы после продажи квартиры объявляли себя недееспособными и требовали вернуть им недвижимость. В результате добросовестные покупатели оставались без квартиры и без денег.

Депутат предложил замораживать средства покупателей квартиры на неделю.

«Мы предлагаем изменить саму процедуру проведения сделки купли-продажи. Нужно сделать так, чтобы средства продавцу-физлицу переводились только после государственной регистрации перехода прав собственности», — пояснил Миронов.

Депутат отметил, что в «период охлаждения» продавец сможет оценить свои действия. Если он находился под влиянием мошенников, отменить сделку.

В таких сделках нельзя будет использовать наличные. Средства будут храниться на защищенном счету. А банк выступит гарантом исполнения обязательств между покупателем и продавцом. Владельцу недвижимости придется доказать, что ему будет где жить, когда он продаст квартиру, сообщает телеканал 360.ru.

