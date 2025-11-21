В Сочи пенсионерка продала за бесценок свою квартиру и отдала деньги мошенникам

Мошенники звонили 67-жительнице Сочи, представляясь сотрудниками Энергосбыта, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ.

Они запугали женщину и уговорили ее продать единственную квартиру в Лазаревском районе по низкой цене. За свое жилье жительница Сочи получила 7,3 млн рублей. Деньги она через банкомат перевела мошенникам.

В результате женщине пришлось переехать в съемное жилье. Оплачивает она его из своей пенсии. Установлено, что женщина страдает онкологией, у нее есть инвалидность.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны те, кто оформлял сделку купли-продажи. Деятельность агентств недвижимости и нотариусов Лазаревского района проверят сотрудники правоохранительных органов.

В полиции призвали специалистов по недвижимости быть осторожными с предложениями о продаже жилья по очень низкой цене. Возможно, продавец действует по указаниям мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мошенники убедили пожилую жительницу Сочи продать квартиру за 6 млн рублей.

