Шелуха, зеленка, куркума: как сварить яйца на Пасху

Пасха — один из главных православных праздников, знаменующий Воскресение Иисуса Христа. В 2023 году его отмечают 16 апреля, поэтому пора задуматься о важной традиции — красить яйца.

Без крашеных разноцветных яиц немыслимо «разговение» — праздничное пасхальное застолье. По преданию, Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию куриное яйцо со словами «Христос Воскресе!». Император скептически ответил ей, что скорее яйцо станет красным, чем кто-то воскреснет из мертвых. В тот же миг белое яйцо покраснело. В память об этом христиане, не полагаясь на чудо, стали красить яйца к Пасхе более доступными способами.

От медного до бордового

Самый древний, надежный способ — окрасить яйца с помощью луковой шелухи (очень много шелухи). Если вы заранее ее не собирали — можно купить на рынке, там же, где продается лук. Сварите яйца обычным способом, добавив в воду шелуху лука.

Чтобы цвет был более насыщенным — сварите шелуху заранее, прокипятив около 30 минут и дайте отвару постоять. Чем дольше варить луковую шелуху, тем темнее будет цвет красителя. Для удобства утилизации красящих элементов, кипятите шелуху завязав ее в марлю или в ненужный капроновый чулок.

Мраморные яйца

Для окраски яиц нужна будет та же луковая шелуха и зеленка. Но нужно купить в аптеке раствор, а не карандаш. Растворите в одном литре воды содержимое одного флакона. Измельчите луковую шелуху в блендере или любым другим способом. Сырые яйца намочите водой, обваляйте в шелухе и туго зафиксируйте прилипшие ее частички ненужным, но чистым, капроновым чулком. Вместо чулка можно использовать марлю.

Подготовленные таким образом яйца варите на слабом огне 15-20 минут. После промойте их в холодной воде, удалите с каждого яйца капроновый чулок и смойте луковую шелуху. Яйца обсушите и смажьте подсолнечным маслом.

Желтые лучи

Светло-желтые яркие яйца получаются при помощи концентрированного отвара куркумы. В один литр воды нужно положить две-три чайные ложки куркумы. Перемешать, вскипятить, дать постоять минут пять. Отваренные яйца с белой скорлупой нужно будет выдержать в этом растворе до получения желаемого оттенка.

Универсальный способ

Приобретите специальные красители в магазине и окрашивайте яйца согласно прилагаемой инструкции.

Советы

Если вы хранили яйца в холодильнике, не варите их сразу. Пусть полежат и приобретут комнатную температуру, иначе скорлупа лопнет.

Начинать варить яйца лучше в холодной воде, добавив в нее столовую ложку соли. Доведите воду до кипения и через семь минут вы получите полностью сваренные яйца.

Слейте кипяток и окатите яйца холодной водой. Пусть они полежат в ней 2-3 минуты, пока не остынут так, чтобы их спокойно брать руками.

Слишком долго варить яйца не нужно. Желток потемнеет, а белок станет «резиновым».

Если в кастрюле много места, то яйца будут стучать друг о друга и потрескаются.

Обязательно перед тем, как варить, вымойте яйца в мыльном растворе или с содой.

После остывания и окрашивания протрите их насухо или положите обсыхать на бумажную салфетку.

И последний штрих: чтобы окрашенные яйца блестели, смажьте их подсолнечным маслом.

Читайте также: история и традиции еврейской Пасхи.