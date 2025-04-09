Песах 2025: история и традиции еврейской Пасхи

Еврейскую Пасху в 2025 году будут отмечать с вечера 12 апреля до ночи с 19 на 20 апреля. Это связано с тем, что сутки в еврейском календаре начинаются с вечера предыдущего дня.

Песах или еврейская Пасха — центральный иудейский праздник в память об освобождении евреев от рабства в Древнем Египте (Исход).

Начало праздника приходится на 14 день весеннего месяца нисан по еврейскому лунному календарю. Песах празднуют в течение 7 дней в Израиле и 8 — за его пределами.

История

Согласно священному писанию, 210 лет евреи были в рабстве у египтян. Желая спасти богоизбранный народ, Господь наслал на Египет 10 казней египетских. Но ни кровь, ни мор скота, ни язвы, ни тьма не убедили фараона отпустить рабов.

Только повсеместная смерть первенцев, в том числе и дитя фараона, заставила его сдаться, после чего Моисей увел рабов из Египта, и начался Исход.

Традиции

Перед Песахом евреи тщательно убирают дома, избавляются от продуктов, прошедших процесс брожения — пива, хлеба. Их запрещено не только употреблять в пищу, но и хранить. Можно есть только мацу — пресные лепешки.

В первый день Песаха работать уже нельзя. Поэтому этот день и последний — у евреев нерабочие. В синагогах проводят торжественное богослужение.

Пасхальный вечер — Седер — проводят в первый день Песаха. За пределами Израиля — в первый и второй день.

Кроме мацы на столе должны быть шесть блюд:

бейца — вареные яйца,

карпас — любая огородная зелень,

харосет — смесь из перетертых яблок и орехов,

зроа — жареное мясо на кости,

марор — горькая трава,

хазерет — тертый хрен.

Еще вино или виноградный сок, чтобы каждый участник мог выпить четыре бокала. Пятый — наполняют и оставляют для пророка Илии (Элияху, Элиягу, Элияу).

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