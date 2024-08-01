Сгоревшую крышу строящейся школы в Тбилисской начнут разбирать 2 августа

Крыша строящейся школы загорелась во время строительных работ 31 июля. Пожар тушили несколько часов.

Сейчас строительная готовность школы составляет 93 %. По словам руководителя департамента строительства Краснодарского края Игоря Федосова, 1 августа на объекте работают специалисты экспертной следственной лаборатории.

«Уже с завтрашнего дня приступим к демонтажу поврежденных элементов кровли здания. После этого будет проведена экспертиза, которая определит несущую способность перекрытия кровли. Остальные конструкции здания в пожаре не пострадали», — добавил Игорь Федосов.

Школу планируют достроить до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар в здании школы на улице 8 марта в станице Тбилисской произошел 31 июля в 18:29. В 20:46 ликвидировали открытое горение, полностью пожар потушили 1 августа в 23:23. После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повреждении чужого имущества по неосторожности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что школу должны были открыть до конца текущего года. Случившееся ЧП он назвал «недосмотром на строительной площадке».