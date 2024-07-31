Кондратьев: загоревшуюся школу в Тбилисской должны были открыть до конца года

В станице Тбилисской 31 июля загорелась кровля строящейся школы. Площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ликвидации возгорания участвуют 50 специалистов МЧС России и 12 единиц техники. При необходимости силы и средства спасателей на месте происшествия увеличат.

«Школу на 1,1 тыс. мест на улице 8 Марта должны были открыть до конца года. Для нас это важный объект. Школу очень ждут жители станицы. Случившееся ЧП — это недосмотр на строительной площадке», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что необходимо более ответственно подходить к строительству социальных объектов. Соблюдать меры безопасности и требования к организации работ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании крыши школы на улице 8 марта в станице Тбилисской поступило в МЧС 31 июля в 18:29. Пожарные прибыли на место и установили, что горит кровля строящейся школы. Площадь пожара составляет 1 тыс. 900 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.