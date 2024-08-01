После пожара в строящейся школе в Тбилисской возбудило уголовное дело

Крупный пожар в здании школы на улице 8 марта в станице Тбилисской произошел 31 июля в 18:29.

По сообщению МЧС Краснодарского края, в 20:46 ликвидировали открытое горение, полностью пожар потушили 1 августа в 23:23.

После пожара по указанию главы СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повреждении чужого имущества по неосторожности.

По данным следствия, площадь возгорания составила порядка 2 тыс. кв. метров. По предварительным сведениям, в результате пожара никто не пострадал.

На месте пожара работают следователи. Проводят осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе очаг возгорания и точную причину пожара, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», загорелась кровля строящейся школы, рассчитанной на 1 тыс. 100 мест. В ликвидации возгорания участвовали 50 специалистов МЧС России и 12 единиц техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что школу должны были открыть до конца текущего года. Случившееся ЧП он назвал «недосмотром на строительной площадке».