Сергей Галицкий вручил Хабибу Нурмагомедову именную футболку ФК «Краснодар»

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов 7 декабря посетил матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА в столице Кубани.

Боец ММА посмотрел матч с трибун и встретился с владельцем ФК «Краснодар» Сергеем Галицким. Кадрами встречи Хабиб Нурмагомедов поделился в своем Telegram-канале.

Спортсмен опубликовал фото с бизнесменом, который вручил ему именную футболку клуба из чемпионской серии. Нурмагомедов получил джерси с первым номером.

Также боец поделился кадрами теплого приветствия с Галицким. На кадрах владелец футбольного клуба с улыбкой обнимает Нурмагомедова и его спутников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в матче РПЛ обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев отметил, что матч получился ярким, а «черно-зеленые» отлично себя показали на поле, не получив ни одной красной карточки в напряженном противостоянии, и добились очень важной победы.

После матча КДК РФС проверит факт расистского высказывания в адрес форварда ФК «Краснодар». Конфликт между аргентинским полузащитником ЦСКА Родриго Вильягрой и колумбийским нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой произошел в перерыве матча 18-го тура РПЛ.

