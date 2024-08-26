Яна Рудковская показала мощный смерч в Сочи

На выходные в Сочи сбылись прогнозы синоптиков — на курорт обрушилась непогода с сильным ветром и грозовыми тучами.

Кадры с местного пляжа опубликовала в соцсетях известный продюсер Яна Рудковская, которая приехала в Сочи на фестиваль «Новая Волна».

«Страшный смерч накрыл «Новую Волну». Не помню такого в августе в Сочи. Обычно это межсезонье, но на этот раз прогноз погоды не ошибся. Очень надеюсь, что к вечеру распогодится», — написала Яна Рудковская в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как туристы наспех уходят с пляжа. В море поднялись сильные волны, а небо заволокло черными тучами. Кроме того, видно снесенные ветром лежаки и матрасы и смерч вдали от берега.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на выходных жителей Сочи предупредили о надвигающейся непогоде. Все пляжи временно закрыли для купания, 20 самолетов не смогли приземлиться из-за сильного ветра.