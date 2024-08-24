Из-за сильного ветра 20 самолетов не смогли приземлиться в Сочи

По состоянию на 15:00 24 августа из-за усиления ветра в Сочи экипажи 20 самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Грозном и Элисте.

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Сообщается, что вылеты уже прибывших воздушных судов осуществляются планово.

При этом вылет обратных рейсов бортов, находящихся на запасных аэродромах, задержится в связи с поздним прибытием самолетов.

Обо всех изменениях пассажиров будут информировать дополнительно.

«Мы усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Увеличено количество операторов колл-центра, выставлены дополнительные кулеры в зонах ожидания, увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений», — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи в Telegram.

Информацию по вылету рейсов можно отслеживать на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и в Telegram-боте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи и Сириусе 24 августа ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. Уточняется, что неблагоприятный прогноз действует до 25 августа включительно.