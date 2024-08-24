Жителей Сочи предупредили о надвигающейся непогоде

В Сочи и Сириусе 24 августа ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с.

По прогнозам синоптиков, возможны резкие подъемы уровней воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Кроме того, в горной зоне есть риск схода селей малого объема.

На участке Магри — Веселое прогнозируется опасность формирования смерчей над морем. Уточняется, что неблагоприятный прогноз действует до 25 августа включительно. По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Также советуют не выходить в горы и предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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