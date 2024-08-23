Зима в августе: землю застелило градом в горном поселке Мостовского района

Жители поселка Бурный 22 августа поделились в соцсетях кадрами, как в середине дня с неба обрушился град.

Судя по видео, град был не очень крупный, но частый. Он колотил по крышам и огородам.

«Взрослые переживали за имущество, а дети радовались прохладе и необычному зрелищу — над раскаленной и сухой землей поднимался пар», — пишет газета «Предгорье» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в разных населенных пунктах Апшеронского района 22 августа прошел град. Где-то он был с горошину, местами — с перепелиное яйцо.

Синоптики ожидают сильный дождь с грозой и градом до 24 августа на Кубани.