Град размером с черешню обрушился на поселения Апшеронского райна

В разных населенных пунктах Апшеронского района 22 августа прошел град. Где-то он был с горошину, местами — с перепелиное яйцо.

Кадрами делятся местные жители в соцсетях. Так, град обрушился на поселок Мезмай, станицу Ширванскую, хутор Цуревский, станицу Тверскую и другие населенные пункты под Апшеронском.

При этом сообщений от жителей района о разрушениях или травмах из-за града не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный дождь с грозой и градом прогнозируют до 24 августа в Краснодарском крае. В ближайшие дни местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с.

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