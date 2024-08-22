Ливни, грозы и смерчи над морем прогнозируют в Сочи на выходных

С утра 23 августа до 25 августа включительно на территории Сочи и Сириуса прогнозируют непогоду.

По данным синоптиков, на курорте пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, на малых реках и водотоках — резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В горной зоне возрастает риск схода малых селей. На участке от Магри до Веселого есть опасность формирования смерчей над морем, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Все службы города работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует городской оперштаб. Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы, не оставлять машины под рекламными щитами, деревьями и различными конструкциями. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смерчи прогнозируют с 23 до 25 августа на Черноморском побережье Кубани.